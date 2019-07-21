В Киеве впервые поженили однополую пару: фото

В субботу, 20 июля, в Киеве состоялась свадьба двух девушек: подписанные документы отправили в Португалию, откуда будут ждать свидетельство о браке.

Об этом сообщает "Информатор".

На столичной ярмарке "Кураж Базар" две девушки, Ночек и Алена, обменялись кольцами и произнесли клятвы.

Как можно увидеть на опубликованных фото и видео свадьбы, все необходимые атрибуты на ней присутствовали: десятки гостей, музыка, рассыпающие маленькие сердечки дети, свадебные платья и прочее. Алену к венцу по красной дорожке вел ее брат, Ночек – сестра.

"Пару встречали аплодисментами и словами поддержки. Они немного смущались, но близкие люди поддержали девушек. После вступительных слов ведущей микрофон передали юристу Кириллу Барашкову, который помогает девушкам скрепить узы официально и в конечном итоге держать в руках свидетельство о браке. Алена и Ночек подписали документы, которые уже в понедельник отправят в Португалию, еще через некоторое время новобрачные смогут получить непосредственно свидетельство", – говорится в сообщении.

Также на свадьбе выступила организатор ярмарки, Алена Гудкова, которая поздравила девушек.

В заключение церемонии влюбленные обменялись кольцами и поцеловались.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июня в Киеве прошел Марш равенства "Киев прайд 2019", в котором приняли участие более 8 тысяч человек.