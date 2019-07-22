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Потому что удобно: в сети показали фото эпичного "героя парковки" в Киеве

понедельник, 22 июля 2019, 02:28
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В интернете показали фото эпичного "героя парковки" в Киеве, который оставил свое авто прямо у пешеходного перехода.

Соответствующий снимок размещен на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

"Киев. Центр. Вышел и пошел. Выезд с ул. Рогнединской на Большую Васильковскую", - говорится в подписи к фото.

"Не, ну а че. Крутые номера, ксива в кармане - можно и на пешеходном мосту запарковаться, свои отмажут", "Вдобно" ему будет, если как-нибудь при очередной такой гениальной парковке ему поспускают колесики кардинально настроенные граждане, а у нас такие есть", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее рядом с одним из многоквартирных домов Киева заметили припаркованный автомобиль, который перекрыл доступ машине "скорой помощи" к подъезду.

Кроме того, в Киеве наглый "герой парковки" устроил полиции публичную истерику.

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