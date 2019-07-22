Маршрутка с людьми устроила огненное "шоу" в Киеве: сеть разозлило видео

В сети появилось видео пожара в маршрутке на станции метро Лесная в Киеве, примечательно, что транспорт находился на остановке, а люди все еще пытались попасть внутрь.

Об этом сообщает паблик "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Следует отметить, что автор поста радикально высказался относительно целесообразности работы маршрутных такси в Киеве.

"Неподалеку от станции метро Лесной пылает очередная маршрутка. Долго еще люди должны подвергать себя опасности в этом "безопасном транспорте?", - пишут в сообществе.

Пользователи Facebook в комментариях предложили несколько решений проблемы с безопасностью в маршрутках – от полного их запрета, до изменения процедуры выдачи лицензий, а также привели примеры явных правонарушений, которые раньше были замечены на маршрутах.

Как сообщал "Апостроф", 13 июля в Харькове произошел инцидент с маршруткой – транспорт загорелся на ходу, и людям пришлось из него выбегать. По рассказам очевидцев, столп дыма был заметен издалека.