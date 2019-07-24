В Киеве началась "охота" на "героев парковки": опубликованы фото

В столице начали активно работать эвакуаторы, которые вывозят на штрафную стоянку множество автомобилей, припаркованных в неположенных местах.

Об этом сообщает в Facebook блогер Влад Антонов.

"В Киеве продолжают пачками эвакуировать автомобили припаркованные на полосах общественного транспорта. Представляю лица жлобов, приходящих к машине, а ее нет, а чтобы забрать еще надо кучу бабла отбашлять", – иронизирует над незадачливыми "героями парковок" блогер.

В то же время, начальник "Инспекции по парковкам" Дмитрий Рахматуллин рекомендует водителям, которым выписали штраф, оплачивать его как можно раньше, чтобы сэкономить.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото "героя парковки" в Киеве, который оставил свое авто прямо у пешеходного перехода.