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В Киеве педофил напал на девочку в подъезде: появилось описание преступника

среда, 24 июля 2019, 22:30
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Во вторник, 23 июля, в Оболонском районе Киева преступник напал на 13-летнюю девочку прямо в подъезде многоэтажного дома.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Obozrevatel.

Девочка шла к дому своей бабушки, когда заметила, что следом идет неизвестный мужчина. Он зашел за ней в подъезд, а затем в лифт.

Преступник вышел на том же этаже, а когда девочка зашла в тамбур, напал на нее и бросил на пол. Ей удалось вырваться, но когда она открыла ключом дверь квартиры, мужчина затолкал ее внутрь – начал душить, а потом заставил раздеться.

После неудачной попытки изнасилования он скрылся.

По информации источника, напавшему на девочку на вид около 25-27 лет, рост около 180-190 см, худощавый, волосы средней длины, темная борода. Разговаривал на русском языке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля в Одесской области сотрудники полиции задержали 63-летнего педофила, который изнасиловал 9-летнего мальчика.

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