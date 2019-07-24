В Киеве проучили автохама, разъезжавшего по тротуару: опубликовано видео

На проспекте Степана Бандеры в Киеве один из водителей решил объехать затор по тротуару, однако неравнодушные граждане не дали ему этого сделать.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook публикует блогер Влад Антонов.

На записи видно, как автомобиль едет прямо на автора видео, однако тот не уступает дорогу машине, а идет ей навстречу. В результате водителю приходится сдавать назад и выезжать обратно на проезжую часть.

"Развернул мудака на проспекте Бандеры. Ехал по тротуару. Сбоку орали "пропусти вдруг он в аэропорт едет", – пишет автор видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", рядом с одним из многоквартирных домов Киева заметили припаркованный автомобиль, который перекрыл доступ машине "скорой помощи" к подъезду.