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Барин приехал: в сети показали фото дерзкого "героя парковки" в Киеве

суббота, 27 июля 2019, 11:59
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В Киеве, на улице Гарматной, заметили дерзкого "героя парковки", который оставил свой автомобиль прямо на зеленом газоне, вместо того, чтобы припарковать его в положенном месте.

Соответствующее фото опубликовал "Киев оперативный" в Telegram.

"Барин приехал, готовьте парковочное место, холопы", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровенской области трое молодых людей разбились в аварии (один погиб) из-за того, что водитель двигался по дороге на опасной скорости и выскочил за пределы проезжей части. Водитель отказался от госпитализации. Врачи сообщили, что у него были признаки опьянения.

Также в сети показали фото "героя парковки" в Киеве, который оставил свое авто прямо у пешеходного перехода, перегородив проход.

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