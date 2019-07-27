"Героя парковки" заметили в центральном парке Киева: опубликованы фото

В Киеве, в парке Шевченко, обнаружили наглого "героя парковки", который вместо паркинга запарковался на пешеходной дорожке.

Соответствующие фото опубликовал в Telegram-канале Киев оперативный.

"Что заставляет водителей парковаться в сквере? P.S: паркинг рядом, свободный", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровенской области трое молодых людей разбились в аварии (один погиб) из-за того, что водитель двигался по дороге на опасной скорости и выскочил за пределы проезжей части. Водитель отказался от госпитализации. Врачи сообщили, что у него были признаки опьянения.

Также в сети показали фото "героя парковки" в Киеве, который оставил свое авто прямо у пешеходного перехода, перегородив проход.