​Где в Киеве ограничат и перекроют движение из-за крестного хода: карта

На выходных, 27-28 июля, в Киеве пройдет крестный ход, потому в столице перекроют ряд улиц.

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv live.

Такое мероприятие организовали в честь празднования 1031-летней годовщины Крещения Киевской Руси. Потому из-за этого в городе ограничат движение наземного общественного транспорта и перекроют некоторые улицы.

27 июля с 06:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

28 июля с 11:00 до 13:30 - по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в прошлом году из-за празднований Крещения Руси в Киеве образовались огромные пробки.