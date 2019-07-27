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В Киеве обнаружили огромную тушу морского животного: опубликовано фото

суббота, 27 июля 2019, 03:34
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В пятницу, 26 июля в Киеве на улице Кудрявской обнаружили гигантскую тушу морского животного, похожего на мертвого кита.

Фото опубликовал паблик "Х* Киев" в Telegram-канале.

Автор фото отметил, что найденная туша монстра является муляжом.

"На Кудрявской валяется вот такая *! Думаете фейк? Не-а – муляж", - пишет он.

Также ему удалось выяснить целевое назначение огромной туши. По его словам, она будет использована для съемок фильма.

"Съёмки фильма. Но, всё равно, смотрится ЭПИЧНО! Восхитился гигантом", - отметил автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее биологи из США открыли новый вид глубоководных акул, длина которых достигает всего 15 сантиметров. Первый образец "американской карманной акулы" обнаружили в 1979 году в Тихом океане. В 2010 году еще одну такую акулу заметили в Мексиканском заливе.

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