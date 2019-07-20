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Ученые из США обнаружили новый "карманный" вид акул: фото

суббота, 20 июля 2019, 18:31
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Биологи из США открыли новый вид глубоководных акул, длина которых достигает всего 15 сантиметров.

Об этом сообщает ресурс New Atlas.

Первый образец "американской карманной акулы" (так обиходе называют этот вид) обнаружили в 1979 году в Тихом океане. В 2010 году еще одну такую акулу заметили в Мексиканском заливе.

Недавно ученые из США проверили найденную в 2010 году акулу с помощью микроскопа, рентгенограммы и компьютерной томографии. Биологи обнаружили, что у нового образца меньше позвонков, чем у миниатюрной акулы, которую нашли в 1979 году, и большая часть тела морского животного покрыта фотоформами — органами свечения, которые характерны для некоторых видов рыб и моллюсков.

Благодаря этому ученые определили, что существуют разные виды небольших акул в Тихом океане и Мексиканском заливе.

"Тот факт, что в Мексиканском заливе нашли только одну "карманную акулу", и что это ее новый вид, подчеркивает, как мало мы знаем о заливе - особенно его глубинах и том, сколько дополнительных новых видов из этих вод ждут своего открытия", - поделился директор Научно-исследовательского института биоразнообразия в Тулане, штат Луизиана, профессор Генри Барт.

Как сообщал "Апостроф", пользователей интернета поразило видео с трехметровым скатом, известным как морской дьявол, который приплыл за помощью к людям.

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