В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу: фото и видео с места ЧП

Ночью 25 июля в Оболонском районе Киева произошел опасный инцидент с пьяной компанией и прохожим.

Об этом сообщает издание "Информатор".

ЧП случилось по адресу улица Маршала Малиновского, 4в возле ресторана "Аджика". Там компания из двадцати человек распивала алкоголь и нарушала тишину. После они напали на прохожего, у которого оказался с собой пистолет.

Как рассказал таксист, который стал очевидцем потасовки, двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. Чтобы защитить себя, он достал пистолет, но это еще больше раззадорило толпу и его ударили по голове бутылкой. После пострадавший начал стрелять в разные стороны, чтобы отпугнуть парней. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить.

По словам других свидетелей, пострадавшего забрали патрульные, а подозреваемые разбежались. На месте правоохранители обнаружили пистолет и несколько гильз. Таксисты указали, что в соседней компании есть тот, кто принимал участие в нападении. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение. Для подробного изучения случившегося по адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в Оболонском районе столицы произошел опасный инцидент с пьяной компанией, которая гуляла около жилой многоэтажки.