RU  UA  EN

четверг, 25 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

25 июля

09:15
В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу: фото и видео с места ЧП
09:12
​Дипломат рассказала о будущей встрече Зеленского с новым премьером Великобритании
08:40
В Киеве около метро обнаружили жуткую находку: опубликованы фото и видео
08:39
​Украинцы попали в смертельное ДТП в Болгарии: фото и подробности трагедии
08:06
​Привет из прошлого: появилось забавное фото крейсера "Украина" в Николаеве
08:06
Чем занимался на Донбассе российский топ-пропагандист: опубликовано видео
08:00
Выбор жертвы Перуну и именины Марии: какой праздник 25 июля
07:36
В Украине провели испытания на дальность новейшего ракетного оружия: видео
07:29
Дешевка для домохозяек: в сети подняли на смех трейлер российского сериала "Чернобыль"
07:01
Задержан парень, убивший в Киеве 18-летнюю ровесницу: опубликованы фото и видео
07:00
ЦИК подсчитала почти 100% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
06:55
​Десятки "грузов 200" и подбитой техники: ВСУ нанесли мощнейший удар по боевикам
Все новости

В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу: фото и видео с места ЧП

четверг, 25 июля 2019, 09:15
переглянути новину українською

Ночью 25 июля в Оболонском районе Киева произошел опасный инцидент с пьяной компанией и прохожим.

Об этом сообщает издание "Информатор".

ЧП случилось по адресу улица Маршала Малиновского, 4в возле ресторана "Аджика". Там компания из двадцати человек распивала алкоголь и нарушала тишину. После они напали на прохожего, у которого оказался с собой пистолет.

Как рассказал таксист, который стал очевидцем потасовки, двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. Чтобы защитить себя, он достал пистолет, но это еще больше раззадорило толпу и его ударили по голове бутылкой. После пострадавший начал стрелять в разные стороны, чтобы отпугнуть парней. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить.

По словам других свидетелей, пострадавшего забрали патрульные, а подозреваемые разбежались. На месте правоохранители обнаружили пистолет и несколько гильз. Таксисты указали, что в соседней компании есть тот, кто принимал участие в нападении. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение. Для подробного изучения случившегося по адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в Оболонском районе столицы произошел опасный инцидент с пьяной компанией, которая гуляла около жилой многоэтажки.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: