Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Конфликт, потихоньку тлевший между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева/главой КГГА Виталием Кличко, в последнее время начинает вырываться из-под контроля. Похоже, в столице намечается серьезная битва за город: кто правит Киевом, тот правит Украиной!



Что происходит?

24 июля стало известно, что глава ОПУ Андрей Богдан обратился к Кабмину с предложением уволить Кличко с должности главы КГГА, которую тот занимает по совместительству с должностью мэра. У президента якобы недовольны тем, что Кличко сидит сразу на двух стульях, но паралельно намекают, что в увольнении Кличко с поста главы КГГА никакой сенсации нет, поскольку ранее также были озвучены представления по отставке других глав ОГА по Украине.

Кличко же ранее заявлял, что у Зеленского задумали превратить его в "декорацию" без полномочий. Также он высказал недовольство тем, что во главе КГГА намерены поставить человека, который не будет иметь никаких обязательств перед киевлянами, поскольку они его не избирают. Кличко фактически намекнул Зеленскому на два варианта: досрочные выборы в Киеве (вероятно, без последующего разделения мэра и главы КГГА) или же революция.

"Развитие событий может быть разным. Напомню, революция 2014 года начиналась с Киева и киевлян, которые были не согласны с методами управления, в частности в городе", - сказал Кличко.

Стоит отметить лукавство столичного градоначальника, ведь в первую очередь революция в Киеве началась из-за отказа правительства Николая Азарова от ассоциации с ЕС и уже потом ситуация накалилась из-за желания тогдашнего главы КГГА Александра Попова разогнать митингующих под предлогом установки новогодней елки. Но сейчас не об этом.



Как было раньше

Впервые решение об объединении должностей мэра и главы КГГА было официально согласовано в 2003 году Конституционным судом. КСУ принял решение, что главу КГГА назначает президент, но по результатам выборов мэра. Хотя и ранее Олександр Омельченко занимал обе эти должности.

Разделение должностей произошло в 2010 году, когда к власти в Украине пришел Виктор Янукович. Чтобы получить контроль над столицей он разделил должности, ссылаясь на закон о столице, который предусматривает, что КГГА является исполнительным органом горсовета Киева, но ее глава назначается именно президентом. Как результат, ставленник Януковича Александр Попов фактически получил всю власть в Киеве, а избранный киевлянами Леонид Черновецкий оставался номинальной фигурой.

Впоследствии Порошенко вновь объединил обе должности, отдав всю власть в столице Виталию Кличко.

При этом, как отмечают СМИ, вопрос, как объединения, так и разделения должностей, весьма спорный, поскольку в обоих случаях есть нормы закона, которые конфликтуют между собой. А значит, любая из сторон может затянуть дело в суде.



Зачем это Зеленскому

Эксперты и СМИ считают, что президент хочет иметь всю полноту власти в Киеве. При этом разделение должности мэра и главы КГГА – шаг на опережение. Зеленский якобы готов назначить досрочные выборы в столице или же досрочные местные выборы по всей Украине, но хочет перестраховаться.

Даже если Кличко вновь выиграет выборы мэра, у Зеленского будет свой человек в КГГА, который отодвинет мэра от управления городом. Если же человек Зеленского победит на выборах – то у президента в столице и вовсе будет полный картбланш.

Если не Кличко, то кто

Наши источники утверждают, что кандидатов есть несколько. Один из главных – гендиректор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко, который по списку "Слуги народа" избрался в Раду. Его якобы не прочь видеть на этой должности олигарх Игорь Коломойский.

Еще одним претендентом на лакомую должность называют бизнесмена Андрея Холодова, который также прошел в Раду по списку "Слуги".

Есть и третий вариант, который источник называет наиболее маловероятным. Якобы на пост главы КГГА могут назначить бывшего соратника Кличко Павла Рябикина, который сейчас руководит аэропортом "Борисполь".