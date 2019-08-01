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В Киеве уличный вор во время бегства съел свою "добычу": опубликованы фото

четверг, 01 августа 2019, 04:36
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В Киеве злоумышленник украл у 73-летней женщины кошелек и сорвал цепочку, а когда его задерживали – он проглотил украшение.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что мужчина совершил кражу на столичной улице Голосеевской, следователи немедленно выехали на место происшествия по звонку потерпевшей.

Позже стало известно, что вор уже задержан силами неравнодушных граждан – свидетелей происшествия. Во время осмотра кошелек потерпевшей был найден, а относительно цепочки мужчина заявил, что проглотил ее. Рентгеновский снимок подтвердил его признание.

"Это 26-летний житель Луганской области, который был судим за кражи. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы", - заявил сотрудник полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, которые зафиксировали преступника 28 июля при попытке ограбления ювелирного магазинав Голосеевском районе Киева.

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