В Киеве уличный вор во время бегства съел свою "добычу": опубликованы фото

В Киеве злоумышленник украл у 73-летней женщины кошелек и сорвал цепочку, а когда его задерживали – он проглотил украшение.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что мужчина совершил кражу на столичной улице Голосеевской, следователи немедленно выехали на место происшествия по звонку потерпевшей.

Позже стало известно, что вор уже задержан силами неравнодушных граждан – свидетелей происшествия. Во время осмотра кошелек потерпевшей был найден, а относительно цепочки мужчина заявил, что проглотил ее. Рентгеновский снимок подтвердил его признание.

"Это 26-летний житель Луганской области, который был судим за кражи. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы", - заявил сотрудник полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, которые зафиксировали преступника 28 июля при попытке ограбления ювелирного магазинав Голосеевском районе Киева.