Джентльмены неудачи: опубликованы фото и видео задержания в Киеве вооруженных грабителей

Правоохранители задержали группу вооруженных людей, которые подозреваются в ограблении супермаркета в Киево-Святошинском районе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Джентльмены неудачи. В ночь на понедельник 29 июля трое "джентльменов" проникли в супермаркет в Киево-Святошинском районе, откуда похитили ibox с деньгами. К сожалению, штатный охранник не смог им помешать", – пишет Небытов.

По его словам, в пятницу, 2 августа, к преступникам "нанесли визит" спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Все трое были задержаны, также на месте полицейские изъяли вещественные доказательства.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июля в Запорожской области шестеро вооруженных преступников совершили крупное ограбление.