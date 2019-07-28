Под Запорожьем вооруженные люди в масках совершили ограбление на миллион

В субботу, 27 июля, в Запорожской области шестеро вооруженных преступников совершили крупное ограбление.

Об этом сообщает ресурс "Голос Запорожья".

Люди в масках около 22:00 ограбили дом фермера, который живет в селе Долинское Мелитопольского района. Они украли более полмиллиона гривен и золотые драгоценности. Хозяину и его семье злоумышленники угрожали расстрелом. Также неизвестные угнали внедорожник марки Audi Q7, стоимостью более миллиона гривен.

Правоохранители объявили в области план "Перехват". Полицейские устанавливают личности преступников.

Напомним, ранее в Одессе правоохранители на горячем задержали грабителей, которые залезли в одну из квартир.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре произошло дерзкое ограбление: преступник выхватил у прохожего телефон и молниеносно вскочил в маршрутку.