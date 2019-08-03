​В Киеве неадекват расстрелял посетителей кафе: опубликованы фото

Ночью 3 августа в одном из заведений Днепровского района Киева мужчина в нетрезвом состоянии обстрелял компанию отдыхающих из-за того, что его облаяла собака.
Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел по адресу проспект Мира, 13 около 00:00.
По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.
К счастью, все трое пострадавших остались живы. Их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. Мужчина истратил 6 патронов, хаотично стреляя в разные части тела людей.
По предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.
Как сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина, злоупотреблявший алкоголем, в неадекватном состоянии бросался с топором на людей и повредил припаркованные автомобили.