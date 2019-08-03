В Киеве ограбили офис советника Зеленского: все подробности

В пятницу, 2 августа, неизвестные ограбили офис советника президента Владимира Зеленского Даниила Гетманцева.

Об этом сообщает Страна.

В один из офисов на улице Большой Васильковской зашел грабитель и персонал не обратил внимания, как он взял с рабочих столов два ноутбука "Dell" и "HP" и вынес их на улицу. Уже позже стало известно, что жертвой ограбления стал советник президента Украины.

Вора поймали за считанные часы в районе центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Им оказался 29-летний безработный, который попал в офис наобум и даже не знал, кого обокрал. Ноутбуков при нем не было. Он, в свою очередь, рассказал, что ноутбуки он успел продать таксисту на вокзале. Теперь скупщика техники ищут полицейские.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве обокрали дипломата из Европы.