RU  UA  EN

суббота, 3 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 августа

21:28
В Киеве ограбили офис советника Зеленского: все подробности
21:25
"Динамо" устроило разгром во Львове
21:02
Массовые протесты в Москве: видео и новые данные о задержанных
20:33
Самоликвидировался: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе
20:30
Боруссия Д - Бавария: стартовые составы
20:20
От рака умер знаменитый британский певец
20:01
В Москве во время акции задержали несколько сотен человек: фото и подробности
19:31
Есть раненные: боевики на Донбассе устроили новую провокацию против ВСУ
19:06
Под Черновцами произошло смертельное ДТП с пострадавшими: фото
18:58
Львов - Динамо: стартовые составы
18:44
Выборы в Верховную Раду: ЦИК озвучила важные цифры
18:30
Стало известно, когда Зеленский встретится с Трампом
Все новости

В Киеве ограбили офис советника Зеленского: все подробности

суббота, 03 августа 2019, 21:28
переглянути новину українською

В пятницу, 2 августа, неизвестные ограбили офис советника президента Владимира Зеленского Даниила Гетманцева.

Об этом сообщает Страна.

В один из офисов на улице Большой Васильковской зашел грабитель и персонал не обратил внимания, как он взял с рабочих столов два ноутбука "Dell" и "HP" и вынес их на улицу. Уже позже стало известно, что жертвой ограбления стал советник президента Украины.

Вора поймали за считанные часы в районе центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Им оказался 29-летний безработный, который попал в офис наобум и даже не знал, кого обокрал. Ноутбуков при нем не было. Он, в свою очередь, рассказал, что ноутбуки он успел продать таксисту на вокзале. Теперь скупщика техники ищут полицейские.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве обокрали дипломата из Европы.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: