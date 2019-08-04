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Под Киевом такси на скорости влетело в столб: фото с места аварии

воскресенье, 04 августа 2019, 11:58
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Фото: dtp.kiev.ua\Facebook

В воскресенье, 4 августа, под Киевом водитель службы Uber устроил серьезное ДТП, врезавшись в столб.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, публикуя фото с места ЧП.

Как рассказал водитель Toyota, он просто заснул за рулем. В результате мужчина потерял контроль над машиной и вылетел с трассы. В результате столкновения столб рухнул на проезжую часть, а машина потеряла заднее колесо, бампер и остановилось в десятке метров.

К счастью, в салоне в этот момент находился только водитель, который не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 19 июля, в Киеве произошло жесткое ДТП, в результате которого автомобиль смяло вдвое, его водитель погиб на месте.

Также в аварии под Киевом погибло много людей.

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