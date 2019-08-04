Под Киевом такси на скорости влетело в столб: фото с места аварии

В воскресенье, 4 августа, под Киевом водитель службы Uber устроил серьезное ДТП, врезавшись в столб.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, публикуя фото с места ЧП.

Как рассказал водитель Toyota, он просто заснул за рулем. В результате мужчина потерял контроль над машиной и вылетел с трассы. В результате столкновения столб рухнул на проезжую часть, а машина потеряла заднее колесо, бампер и остановилось в десятке метров.

К счастью, в салоне в этот момент находился только водитель, который не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 19 июля, в Киеве произошло жесткое ДТП, в результате которого автомобиль смяло вдвое, его водитель погиб на месте.

Также в аварии под Киевом погибло много людей.