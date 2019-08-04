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​В Киеве одновременно загорелись сразу три здания: тревожные подробности и видео

воскресенье, 04 августа 2019, 14:44
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4 августа в Оболонском районе столицы в одно и то же время загорелись три здания, которые находятся недалеко друг от друга.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров в Facebook, публикуя соответствующее видео.

"Три возгорания в рядом стоящих зданиях. Героев Сталинграда, 30, Сталинграда, 28 и бойлерная рядом.Пожарные предполагают, что это поджог. Тушат водой, вызывая короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

По информации dtp.kiev.ua неизвестные подожгли мусоросборник в одном из подъездов, а так же строй-мусор напротив подъезда.

Спасатели ГСЧС оперативно эвакуировали жителей дома, и устранили возгорание. Никто не пострадал.

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В Киеве на Оболони подожгли мусорники. На улице Героев Сталинграда, 28 подожгли мусоросборник в одном из подъездов а так же строй-мусор напротив подъезда. Спасатели МЧС оперативно эвакуировали жителей дома, и устранили возгорание. Никто не пострадал. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Как сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 4 августа, в Киеве вспыхнул серьезный пожар в многоэтажке - горел балкон.

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