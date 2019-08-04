​В Киеве одновременно загорелись сразу три здания: тревожные подробности и видео

4 августа в Оболонском районе столицы в одно и то же время загорелись три здания, которые находятся недалеко друг от друга.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров в Facebook, публикуя соответствующее видео.

"Три возгорания в рядом стоящих зданиях. Героев Сталинграда, 30, Сталинграда, 28 и бойлерная рядом.Пожарные предполагают, что это поджог. Тушат водой, вызывая короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

По информации dtp.kiev.ua неизвестные подожгли мусоросборник в одном из подъездов, а так же строй-мусор напротив подъезда.

Спасатели ГСЧС оперативно эвакуировали жителей дома, и устранили возгорание. Никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 4 августа, в Киеве вспыхнул серьезный пожар в многоэтажке - горел балкон.