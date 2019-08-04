В Киеве вспыхнул серьезный пожар в многоэтажке: опубликовано видео

В ночь на воскресенье, 4 августа, в Киеве вспыхнул серьезный пожар в многоэтажке - горел балкон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"На улице Пражской, 22 вспыхнул балкон на втором этаже. Скорее всего, из-за окурка, выброшенного с этажей выше", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за дыма в квартире погибло два кота.

На новость о пожаре и его причинах уже отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", 29 июля в районе Борщаговка в Киеве рядом со стройкой многоэтажного дома произошел серьезный пожар.

26 июля на улице Алишере Навои в Киеве загорелся пятиэтажный дом: сгорело сразу три квартиры.