Обвал пешеходного моста через Днепр в Киеве: появились тревожные подробности и фото

Обвал части Паркового пешеходного моста через Днепр в Киеве чреват его полным разрушением, поскольку обвалились части, которые служили контргрузом, и теперь мост испытывает усиленную нагрузку за счет собственного веса.

Об этом сообщается в публикации Perepichka News в Telegram.

По мнению автора, мост после обрушения части полотна пришел в "нерасчетное состояние", то есть по факту неизвестно, сколько он еще продержится, не обвалившись.

"После обвала мост не был закрыт для движения… Обвалившийся контргруз является частью силовой схемы моста. Веса консолей не хватает для уравновешивания… Падение контргруза приводит мост в нерасчетное состояние, при котором центральный прогон деформируется под собственным весом. Способна ли силовая схема Паркового моста, после 62-х годов небрежной эксплуатации, выдержать нерасчетную нагрузку?", - спрашивает он.

Также он рассказал и о причине обрушения и о новых затруднениях для конструкции моста, связанных с ней.

"Обрушение произошло вследствие ужасной коррозии металлоконструкций. Вторая половина контргруза (в пролете 3-4), имеет признаки такой же коррозии, и может упасть", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в администрации мэра Киева Виталия Кличко отреагировали на ЧП с пешеходным мостом через Днепр, у которого упала часть бетонной конструкции, заявив, что мост все еще безопасен для пешеходов.