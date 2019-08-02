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У Кличко отреагировали на видео с "уставшим" мостом через Днепр

пятница, 02 августа 2019, 17:12
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В администрации мэра Киева Виталия Кличко отреагировали на ЧП с пешеходным мостом через Днепр, у которого упала часть бетонной конструкции.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, сооружение под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост". По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский ученый заявил, что мост Патона в Киеве находится под угрозой разрушения и требует немедленной реконструкции. Он отметил, что сотрудники его института неоднократно обращались к руководству КГГА относительно состояния моста, однако никаких работ запланировано не было.

Также в Киеве из-за ЧП с подростками остановился мост через Днепр.

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