Полиция показала фото пойманных под Киевом адептов гоп-стопа

В Белой Церкви, Киевской области, сотрудники полиции задержали преступную группу, члены которой занимались давлением на бизнес через вымогательство, запугивание и избиение людей.

Фото задержанных публикует отдел коммуникации полиции области.

В ходе следствия было установлено, что преступная группировка на территории региона была создана еще в 2016 году.

Организатор группировки получал от своих подельников или лиц, которым адолжали деньги, личные данные граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Преступники встречались с предпринимателями и угрожали насилием им и их близким родственникам. После этого получали деньги и забирали их себе.

Известно, что руководитель группировки ранее совершал подобные преступления: разбойные нападения и вымогательства.

По установленным следствием фактами, суммы несуществующего долга составляли десятки тысяч долларов США (от 20 000 до 80 000 000 долларов США (единовременно или ежемесячно). Однажды во время запугивания обстреляли дом одной из семей бизнесменов.

27 июля правоохранители провели более 50 санкционированных обысков. Задержаны 12 человек - организатор преступной группировки и его ближайшие соратники, в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В полиции призвали всех, кто стал жертвами действий этих преступников, обращаться в Главное управление полиции в Киевской области по адресу: Киев, улица Воздвиженская, 2.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полицейские задержали мужчину, который изнасиловал и ограбил девушку в Киеве притворившись таксистом.