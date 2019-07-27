В Белой Церкви задержали банду, которая держала город в страхе: опубликованы фото

В городе Белая Церковь Киевской области полицейские задержали банду, которая занималась разбоем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители установили, что на территории города действовали три преступные группировки. Их члены занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей.

Преступников задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Также провели обыски и изъяли у них оружие. А жителей Белой Церкви попросили обращаться в полицию, если стали жертвою преступления.

Открыты уголовные производства по статье 189 (вымогательство) и статье 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок.

Как сообщал "Апостроф", 25 июля в селе Крюковщина, Киево-Святошинского района, группа вооруженных мужчин напала на водителя и похитила из салона его авто крупную сумму денег.