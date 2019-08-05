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Снег? Фото непогоды под Киевом удивило сеть

понедельник, 05 августа 2019, 16:55
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Под Киевом, на трассе, ведущей в Житомир, произошло необычное для лета явление: выпал снег.

Об этом сообщается в Facebook-аккаунте "Типичный Киев".

"Под Киевом (в направлении Житомира) выпал снег. Что происходит?" – говорится в подписи к фото.

В сети тут же стали комментировать снимок.

"Может это прилетел пепел из Московии?", "Лучше бы если бы ядерный...", "При Порошенко такого не было!((Это небо плачет за СолнцеЛиким!!!" – смеются в сети. При этом, многие комментаторы усомнились, что это именно снег, а не град.

Их предположения подтвердила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, успокоив украинцев, сказав, что это действительно не снег, а град.

При этом не все с юмором восприняли эту ситуацию, отметив тревожные сигналы такого явления.

Как сообщал "Апостроф", ранее утром 14 ноября в Киеве выпал снег, из-за чего на дорогах образовались огромные 10-балльные пробки. На дорогах столицы произошло множество ДТП.

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