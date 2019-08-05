Под Киевом в страшном ДТП погиб сотрудник Государственной службы охраны: фото и видео

В воскресенье, 4 августа, в городе Боярка столкнулись внедорожник Mercedes и седан Chevrolet Aveo, водитель последнего авто погиб на месте.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла около 22:00 на перекрестке по адресу улица Белогородская, 25. По предварительным данным полиции, водитель Mercedes остановился на красный цвет светофора. В этот момент в него и влетела машина марки Chevrolet. В результате столкновения водитель Aveo получил серьезные травмы.

На место прибыли врачи скорой медицинской помощи, однако спасти мужчину им не удалось - он скончался на месте ДТП. Погибшим оказался сотрудник Государственной службы охраны.

На месте инцидента также работали спасатели ГСЧС, экипажи патрульных машин и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", 4 августа под Киевом водитель службы Uber устроил серьезное ДТП, врезавшись в столб.