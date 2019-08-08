На Киев обрушился сильный ливень: опубликованы видео

Днем в четверг, 8 августа, в Киеве и его окрестностях прошел мощный ливень, сопровождавшийся грозой.

Местные жители публикуют в сети фото и видео стихии.

По данным Украинского гидрометцентра в столице установлен 2 уровень опасности, оранжевый. Синоптики предупреждают о мощных порывах ветрах до 28 метров в секунду.

О ливне также сообщают жители пригородов Киева, в частности, Бучи.

На фотографиях, опубликованных в Telegram канале "DTP KIEV INFO", можно увидеть, что некоторые улицы столицы затопило практически полностью.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 30 июля, во второй половине дня, Киев накрыл мощный ливень, в результате чего часть улиц в городе превратилась в потоки рек.