На Киев обрушился тропический ливень: опубликовано видео

В понедельник, 29 июля, на Киев обрушился тропический ливень.
Соответствующее видео оказалось в распоряжении "Апострофа".
В результате сильного дождя на улицах сразу же образовались огромные лужи.
Улица Грушевского превратилась в реку.
Стоит отметить, что синоптики прогнозировали осадки в Киеве в этот день, более того - в ряде областей объявили штормовое предупреждение.
Как заявили в Украинском гидрометцентре, со вторника, 30 июля, температура воздуха в Украине постепенно будет снижаться.
Согласно предварительным прогнозам, начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно будут снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.
Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.