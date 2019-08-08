Разбитые авто и поваленные деревья: опубликованы фото и видео последствий урагана в Киеве

В четверг, 8 августа, после обеда по улицам Киева пронесся мощный ураган, были повалены деревья, разбиты авто, несколько человек получили травмы.

Об этом говорится в сообщениях киевлян в социальных сетях.

Так, на некоторых улицах были разорваны провода электротранспорта, таким образом движение заморожено. Разбиты десятки машин.

"(Улица) Киквидзе. Упало дерево, порваны провода троллейбуса, фура по пути вниз разбита и пару джипов, Мерседес и Ленд Крузер под деревом… На перекрестке Сабурова и Закревского от непогоды упало дерево. Пострадало несколько авто", - говорится в сообщениях очевидцев из соцсетей.

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Также в открытый доступ были выложены видео с последствиями стихии – сломанными деревьями и оборванными проводами.

На отдельных кадрах можно увидеть, что ветер был такой силы, что вырывал деревья с асфальтом.

Киевляне показали и разбитые деревьями автомобили, которые были припаркованы у обочин дорог.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупреждали о "потенциально опасных погодных условиях" в Киеве из-за сильных дождей. В Укргидрометцентре на 8 августа Киев входил в список территорий с "желтым уровнем опасности".