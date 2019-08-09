В Киеве посреди улицы расстреляли мужчину: полиция показала фото бандитов

В пятницу, 9 августа, в Киеве неизвестные несколько раз стреляли в мужчину, но далеко стрелкам скрыться не удалось: через час их задержали правоохранители.

Об этом сообщил в Facebook глава областного управления Национальной полиции Андрей Небытов.

По его словам, в 18.15 в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении в грудь мужчины в Киево-Святошинском районе. Полицейские срочно выехали на место происшествия.

Через час автомобиль с подозреваемыми полицейские остановили в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жителями Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД.

Что касается пострадавшего, то он на данный момент находится в больнице. У него медики обнаружили семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи.

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Как сообщал "Апостроф", в субботу, 22 июня, в Киеве произошло ЧП на станции метро, где неизвестный бросался с ножом на прохожих.