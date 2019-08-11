Крадут карточки и снимают деньги: появились фото наглых воров в Киеве

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые крадут деньги с банковских карточек.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Два парня и девушка промышляют на Дарницкой площади. Они используют на банкоматах скимминги - с помощью таких устройств мошенники считывают информацию, содержащуюся на магнитной полосе карты. Скиммеры, как правило, прикрепляются к банкоматам, а именно – к принимающему слоту.

Отмечают, что в субботу, 3 августа, эти мошенники украли банковскую карту и сняли все деньги. Пострадавший написал заявление в полицию в Днепровском районе. Как оказалось, это не первый подобный случай.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом правоохранители задержали грабителя, который напал на женщину в ее квартире.