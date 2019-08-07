Банковские мошенники придумали новую схему обмана украинцев

В Украине активизировались мошенники, которые пытаются похитить средства клиентов украинских банков.

Связана новая махинация злоумышленников с переходом счетов на систему IBAN.

"Многим украинцам в эти дни приходят такие SMS. Не верьте жуликам и предупредите об этом знакомых бухгалтеров", - сообщает Telegram-канал MC Today.

Напомним, что в Украине с 5 августа стартовало введение международного номера банковского счета - International Bank Account Number. Сокращенно - IBAN.

Уже с 1 ноября использование международного номера банковского счета станет обязательным.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": IBAN вместо банковского счета: что это и в чем польза для украинцев.