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Появилось видео жесткого задержания копами водителя-нарушителя в Харькове

понедельник, 12 августа 2019, 15:50
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В Харькове полицейские с погоней задерживали авто нарушителя и смогли его остановить, лишь когда зажали его транспорт и пошли на "таран".

Об этом сообщает сообщество "ХС Харьков" в Facebook.

Сообщество опубликовало видео уже после инцидента, где заметно, что и внедорожник нарушителя и авто патрульных были серьезно повреждены вследствие столкновения.

"На проспекте Науки копы устроили погоню за Opel Astra. И в итоге догнали ударом под зад", - говорится в публикации.

Также в сети появилось видео непосредственно самой погони, снятое очевидцем со стороны. Здесь видно, как патруль полиции преследует внедорожник, а затем врезается в него. После этого двое полицейских выходят из транспорта и довольно жестко задерживают двух нарушителей.

"По словам очевидцев, копы просили Opel остановиться из-за нарушения, он их проигнорировал. В итоге полицаи догнали Opel в зад, а он в свою очередь подбил Daewoo Lanos", - добавили в местном Facebook-сообществе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Дарницком районе Киева произошло ограбление офиса одного из депутатов, грабителя удалось задержать в ходе перестрелки.

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