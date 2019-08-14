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В Киеве поймали грабителя-сладкоежку: фото и видео "героя"

среда, 14 августа 2019, 09:25
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В ночь на 14 августа на Березняках в Киеве мужчина вскрыл холодильник с мороженым, который стоял у одного из ларьков на улице Шумского, 3г.

Как сообщает "Информатор", преступника удалось оперативно задержать сотрудникам охранной фирмы "Сириус".

На месте вызова охранники обнаружили мужчину, который пытался достать из уличного холодильника мороженое. Холодильник он взломал ломом.

Интересно, что вор ранее был судим по статьям за разбой и грабеж и вышел по амнистии.

Сам задержанный рассказал, что перед преступлением он поссорился с женой и пошел прогуляться по окрестностям. В один из моментов мужчина увидел, что холодильник открыт и решил взять сладости для жены и ребенка. Также он добавил, что лом не его и лежал здесь до его прихода.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в воскресенье, 11 августа, в одном из супермаркетов Киева на фото попал наглый вор, который украл у парня кошелек, сейчас злоумышленника разыскивают.

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