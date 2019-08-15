В Киеве авто госохраны устроило опасное ДТП на пешеходном переходе: фото

15 августа в центре Киева автомобиль государственной охраны сбил девушку.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Instagram, ДТП произошло на улице Саксаганского около 17:00.

По данным паблика, полицейский автомобиль совершил наезд на пострадавшую в то время, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

При этом очевидцы происшествия не могут точно сказать, на какой сигнал светофора переходила дорогу девушка. По предварительным данным, пострадавшая получила травмы конечностей.

Детали происшествия устанавливаются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 15 августа на улице Богатырской в Киеве фургон хлебозавода совершил наезд на автомобиль Skoda, в результате чего погибла женщина и еще два человека получили травмы.