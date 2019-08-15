Появились яркие фото с репетиции шествия ко Дню независимости в Киеве

Утром 15 августа на авиационном заводе "Антонов" в Киеве прошла первая репетиция шествия, посвященному Дню Независимости Украины.

В этот праздник, 24 августа, в центре Киева запланировано "Шествие Достоинства", которое представляет собой масштабное мероприятие. В нем примут участие представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

Идея провести "Шествие Достоинства" вместо традиционного парада принадлежит команде президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства предложил сэкономить на параде, а сохраненные средства передать на нужды героям, которые защищали и защищают Украину от агрессора.

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