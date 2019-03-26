В приемную нардепа в Киеве ворвались вооруженные люди: опубликованы фото

26 марта в приемную народного депутата Борислава Березы ворвались вооруженные люди.

Как сообщает полиция Киева, неизвестные лица сначала устроили конфликт с охраной депутата, после чего скрылись на машинах.

"Предварительно известно, что неизвестные пытались попасть к народному депутату на прием граждан, однако охрана их не пустила. Возник конфликт, после которого визитеры, несмотря на попытки охраны заблокировать их, протаранив машину, скрылись на автомобиле "Рендж Ровер", - сообщили в полиции.

Авто злоумышленников с механическими повреждениями и без номерных знаков вскоре было обнаружено на стоянке по улице Теодора Драйзера.

По словам нардепа, таким образом кто-то ему хотел передать "привет". Береза пообещал вознаграждение тому, кто предоставит информацию о хулиганах.

Депутат добавил, что после конфликта группа вооруженных лиц скрылась с места на трех машинах.

"Это мне что кто-то привет передает такой? Типа за то, что закрываем наливайки, игорку, не даем работать криминалу? Так это мне криминал привет передает?", - сказал он.

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