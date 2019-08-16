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Появились подробности о зверски убитой в Киеве женщине: кто она

пятница, 16 августа 2019, 23:25
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На Русановке было найдено расчлененное тело, которое, скорее всего, принадлежит Ирине Клипковой, пропавшей 13 августа.

Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на друга женщины Сергея.

Клипкову в последний раз видели 13 августа в 23:20 на улице Энтузиастов, 37, которая является набережной Русановского канала.

Так, сосед пропавшей Ирины, представившийся Сергеем, рассказал, что она проживала на Энтузиастов, 25.

По его словам, первый пакет с фрагментами тела нашли друзья Ирины, которые искали какие-либо следы, которые могли бы объяснить ее исчезновение. После того, как был найден первый мешок, они позвонили Сергею, который прибыл на место с бойцами Нацгвардии.

После этого на месте ЧП были найдены другие мешки с фрагментами тела.

Он рассказал, что видел в одном из мешков руку, на которой были кольца, похожие на те, которые носила пропавшая Клипкова.

Сергей также рассказал, что подозреваемый уже задержан.

"Злоумышленника уже задержали. Он живет здесь неподалеку. Мы его знаем – он является нашим знакомым, зовут его Алексеем (позже он заявил, что его фамилия Козленко – "Апостроф"). Всю информацию о нем мы рассказали полиции. Сейчас его допрашивают, и он, похоже, признался", – рассказал мужчина.

По его словам, подозреваемый был знаком с Ириной около 15 лет. Мотив преступления мужчина назвать не смог, отметив, что отношения между Ириной и подозреваемым были хорошие.

Вместе с тем Сергей говорит, что подозреваемый любил выпивать и часто в пьяном состоянии становился агрессивным. Он также мог знать, как расчленить человека, поскольку является ветеринаром.

Как сообщал "Апостроф", менее месяца назад в канале на Русановке было найдено тело мужчины.

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