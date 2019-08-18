В Киеве провели репетицию марша ветеранов на День Независимости: видео

В воскресенье, 18 августа, в центре Киева состоялась репетиция Марша защитников - шествия, которое в День Независимости проведут ветераны и волонтеры без участия представителей власти.

Об этом сообщает "5 канал".

Свои действия отработали около 100 человек - стюардов, которые будут отвечать за движение участников шествия. Всего ожидается, что колонну сформируют из 20 "коробок" военнослужащих.

Заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет сообщил, что на репетиции отработали проблемные моменты, визуализировали колонны и разметили интервалы. Также он рассказал, что колонна участников марша двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь выйдет на Крещатик и дойдет до Майдана Независимости. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Офисе президента Украины подчеркнули, что участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости страны является добровольным.