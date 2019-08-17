У Зеленского прокомментировали скандал с парадом ко Дню Независимости

В Офисе президента Украины (ОПУ) подчеркнули, что участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости страны является добровольным.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского на странице Офиса президента в Facebook.

"Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В Офисе президента объяснили, что соответствующее распоряжение ОПУ относительно формирования делегаций в регионах имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам.

"Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", - говорится в разъяснении.

В Офисе президента подчеркнули, что "в этом году будет положено начало новой традиции празднования Дня Независимости: в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий, которые являются гордостью нации и являются творцами ее будущего".

Как сообщал "Апостроф", в сети вызвало бурю гнева, что режиссером официальной военной "Ходи Гідності" в Киеве на День Независимости будет клипмейкер Алан Бадоев.