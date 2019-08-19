Появились фото и видео с пьяным "агентом Кремля" в центре Киева

В Киеве на перекрестке водитель автомобиля с регистрационными номерами Российской Федерации заснул прямо за рулем.

Об этом сообщается на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел на улице Садовой, в центре столицы.

Автомобиль Mercedes-Benz с российскими номерами остановился посреди перекрестка. Очевидцы подумали, что водителю плохо и вызвали "скорую помощь", а также полицию. Однако они оказались неправы.

"Водителю очень хорошо, оказалось, что он так напился, что заснул прямо за рулем. Спасибо, что обошлось без жертв", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Херсонской области на автодороге Марьянское – Берислав произошло смертельное ДТП из-за пьяного водителя, который двигался на опасной скорости, и пытался обгонять другие авто. Вследствие аварии один человек погиб