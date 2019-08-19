Появилось видео с моментом страшного ДТП в центре Киева

В сети появилось видео с моментом пьяного ДТП, произошедшего на перекрестке Саксаганского и Льва Толстого, а также подробности произошедшего.

Так, как удалось установить, водитель внедорожника Range Rover действительно находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент в него врезалась Tesla, пересекавшая проспект на зеленый сигнал. В результате столкновения Range Rover сбил людей на пешеходном переходе, после чего врезался в автомобили, стоявшие на встречной полосе.

Таким образом, было разбито четыре авто.

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В результате ДТП серьезно пострадали двое мужчин, угодивших под колеса внедорожника. Отмечается, что у одного из них сегодня день рождения.

Dtp.kiev.ua сообщает, что виновник аварии пытался скрыться в находящемся поблизости отделении "Новой почты", но его успели вернуть на место аварии.

Также сообщается, что на место ЧП прибыл личный врач водителя внедорожника и заявил, что его подопечный находится в очень тяжелом состоянии, требующем госпитализации. Увезли ли виновника ДТП в больницу, пока неизвестно.