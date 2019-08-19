RU  UA  EN

понедельник, 19 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 августа

20:52
Появилось видео с моментом страшного ДТП в центре Киева
20:29
США передали Путину мощный ракетный "привет": опубликовано видео
20:25
"Шахтер" надолго потерял талантливого игрока: названы сроки восстановления
19:58
Возможен мир: Макрон сделал заявление по Украине на встрече с Путиным
19:43
Эксперт спрогнозировал создание Новинским мощной оппозиции в Раде
19:30
Совесть чиста: экс-главарь ДНР цинично высказался о Гаагском трибунале по Донбассу
19:16
Эспаньол - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
19:14
Пьяный мужчина устроил страшное ДТП на перекрестке в Киеве: много пострадавших, фото
19:00
Партия Медведчука "выкупила" из СИЗО фигурантов трагедии 2 мая в Одессе: сеть в гневе
18:58
Экс-глава НКРЭКУ обвинил Коломойского в сговоре с судами для оформления льгот своим заводам
18:28
Появилось эксклюзивное видео с кортежем Зеленского и Нетаньяху в Киеве
18:28
Повезло остаться в живых: звезда "Беверли-Хиллз" рассказала о лечении рака
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пьяный мужчина устроил страшное ДТП на перекрестке в Киеве: много пострадавших, фото

понедельник, 19 августа 2019, 19:14
переглянути новину українською

В Киеве произошло жесткое ДТП на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого: в результате аварии разбиты три авто, а также пострадали люди, находившиеся на тротуаре.

Об аварии пишут в соцсетях очевидцы.

По данным очевидцев, водитель Range Rover (номер госрегистрации BH7777CX) в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП он вышел из авто и сел на тротуаре, закрыв голову полотенцем. Тем временем на место аварии прибыл мужчина, который утверждает, что за рулем был именно он, хотя очевидцы это отрицают.

В результате ДТП были разбиты Range Rover, Tesla и еще один неустановленный автомобиль.

ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1
ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1
ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1
ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1
ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1
ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1
ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1
ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1
ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1
ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1
ДТП в Киеве на Льва Толстого
1 / 1

Судя по всему, в результате аварии один из автомобилей сбил людей, которые либо переходили дорогу, либо ждали на светофоре. Об этом можно утверждать исходя из того, что пострадавшие лежат на тротуаре.

Сообщается, что как минимум двое людей госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте аварии работали две кареты скорой.

О том, что именно произошло на дороге, пока неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", в результате ДТП под Киевом погибли полицейский и маленькая девочка.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: