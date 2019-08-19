Пьяный мужчина устроил страшное ДТП на перекрестке в Киеве: много пострадавших, фото

В Киеве произошло жесткое ДТП на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого: в результате аварии разбиты три авто, а также пострадали люди, находившиеся на тротуаре.

Об аварии пишут в соцсетях очевидцы.

По данным очевидцев, водитель Range Rover (номер госрегистрации BH7777CX) в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП он вышел из авто и сел на тротуаре, закрыв голову полотенцем. Тем временем на место аварии прибыл мужчина, который утверждает, что за рулем был именно он, хотя очевидцы это отрицают.

В результате ДТП были разбиты Range Rover, Tesla и еще один неустановленный автомобиль.

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Судя по всему, в результате аварии один из автомобилей сбил людей, которые либо переходили дорогу, либо ждали на светофоре. Об этом можно утверждать исходя из того, что пострадавшие лежат на тротуаре.

Сообщается, что как минимум двое людей госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте аварии работали две кареты скорой.

О том, что именно произошло на дороге, пока неизвестно.

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Как сообщал "Апостроф", в результате ДТП под Киевом погибли полицейский и маленькая девочка.