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На его счету десятки жертв: в Киеве отпустили на свободу опасного преступника, фото

вторник, 20 августа 2019, 23:33
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В понедельник, 19 августа, из Киевского СИЗО вышел на свободу Артур Чебан, подозреваемый в убийстве и разбойных нападениях.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, Чебана, задержанного в 2017 году как организатора преступной группы, отпустили под залог в 230 тысяч гривен.

Чебан родился в 1986 году, родом он из села Перемога, Барышевского района Киевской области. В состав его группы входили два брата Чебана, их жены и знакомая, всего семь человек (доказана причастность к совместной противоправной деятельности). Как сообщается, они обкрадывали людей, напоив их перед этим спиртным с психотропными препаратами. Один из потерпевших от комбинированного отравления спиртом и медицинским веществом умер.

Суд арестовал троих мужчин, участников группировки, женщинам были выбраны другие меры пресечения. Доказано вину этих лиц в совершении 20 преступлений. Пребывая в СИЗО, Чебан организовывал деятельность женщин, которые оставались на воле. Весной 2019 года их также поместили в СИЗО за совершение ряда доказанных преступлений.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве задержали группу воров-клофелинщиков, которые маскировались под таксистов.

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