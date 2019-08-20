На площади в Киеве произошла перестрелка с участием охранников: опубликованы фото и видео

Ночью на вторник, 20 августа, в Киеве произошла перестрелка с участием двух групп неизвестных.

Об этом пишет "Информатор".

Инцидент произошел около 23:00 на Голосеевском проспекте. По словам свидетелей, стреляли неизвестные из авто марки Mercedes и сотрудники службы охраны. Начали стрелять именно пассажиры авто.

Спустя некоторое время нападавшие уехали в сторону Голосеевского парка. В полиции заявили, что вследствие стрельбы один человек попал в больницу.

Полиция пытается получить доступ к камере наблюдения, которая зафиксировала перестрелку.

В 8 часов утра полицейские заявили, что пострадавших трое, у одного ножевое ранение в ногу.

Было возбуждено дело по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК Украины. Участникам инцидента грозит по семь лет заключения.

Как сообщал "Апостроф", 18 августа в Киевской области военнослужащий застрелил соседа по общежитию. Виновника задержали, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.