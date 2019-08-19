Под Киевом военный устроил смертельную стрельбу: первые подробности и фото

В воскресенье, 18 августа, в Киевской области военнослужащий застрелил соседа по общежитию.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Трагедия произошла в селе Залесье Броварского района. Там между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате этого злоумышленник четыре раза выстрелил в соседа, одна пуля попала ему в грудь. От полученных травм 29-летний местный житель скончался в реанимации.

Правоохранители, которые прибыли на вызов, осмотрели место происшествия. Там они изъяли изготовленное самостоятельно оружие, а также одежду пострадавшего со следами крови. Все это направят на соответствующие экспертизы.

Как выяснилось, стрелявшим оказался 23-летнего военнослужащий. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Черновицкой области на границе Украины и Румынии водителя внедорожника смогли остановить только при помощи предупредительных выстрелов.