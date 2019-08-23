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День независимости 2019: онлайн трансляция и все подробности

Что происходит 24 августа в Киеве и других городах Украины

пятница, 23 августа 2019, 18:28
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Что происходит 24 августа в Киеве и других городах Украины Фото: pixabay.com

В субботу, 24 августа, Украина отмечает 28-ю годовщину Независимости.

В этот день по всей стране ожидаются масштабные праздничные мероприятия и концерты. В частности, в Киеве состоится Шествие Достоинства, поставленное Аланом Бадоевым и Еленой Коляденко. В нем должны принять участие военные, волонтеры, медики, спортсмены, учителя, а также представители руководства страны.

Кроме того, в столице состоится масштабный концерт в честь Дня Независимости. Споют в центре Киева, среди прочих, ONUKA и Тина Кароль.

Также в Киеве пройдет Марш ветеранов войны на Донбассе, который организован в этом году, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения военного парада.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию из Киева, а также расскажет о самых интересных событиях, которые будут происходить в других городах Украины.

23 августа

18:50 В центре Киеве под вечер 23 августа продолжаются последние приготовления к торжествам на День Независимости. На Майдане множество людей и полиции.

18:37 Тем временем в Нацполиции напомнили, что 24 августа будет перекрыто движение транспорта в центре столицы, а также на Русановской и Днепровской набережной (с 9:00 до 13:00) и на Русановском бульваре (с 6:00 до 9:00 и с 13:00 до 18:00).

Читайте также на "Апострофе" о подробностях скандала вокруг парада на День Независимости.

Также посмотрите яркие фото с репетиции шествия ко Дню независимости в Киев.

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