В Киеве мужчина напал на активистов с антироссийским плакатом: опубликовано видео

В сети опубликовали видео, как поклонник "русского мира" в Киеве напал на активистов, которые ходили с антироссийским плакатом.

Об этом сообщают на странице Ukrainian_Handmade в Twitter.

Конфликт между людьми начался под Аркой дружбы народов. Мужчина набросился на людей, которые держали плакат с надписью "Смерть России". Также на сторону активистов к действию подключились и другие люди, в частности военнослужащие.

Нападающий заявил, что сейчас мероприятие связано со спортом, а он не имеет границ. По его словам, люди с плакатом с плохой стороны показывают Украину на весь мир. Другие же агрессивно отреагировали на его заявление и посоветовали уезжать в Россию.

Пользователи сети отреагировали на ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", киевский активист Сергей Буйгашев сообщил об избиении в Киеве своего коллеги Сергея Мельниченко.