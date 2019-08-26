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В Киеве мужчина напал на активистов с антироссийским плакатом: опубликовано видео

понедельник, 26 августа 2019, 11:07
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В сети опубликовали видео, как поклонник "русского мира" в Киеве напал на активистов, которые ходили с антироссийским плакатом.

Об этом сообщают на странице Ukrainian_Handmade в Twitter.

Конфликт между людьми начался под Аркой дружбы народов. Мужчина набросился на людей, которые держали плакат с надписью "Смерть России". Также на сторону активистов к действию подключились и другие люди, в частности военнослужащие.

Нападающий заявил, что сейчас мероприятие связано со спортом, а он не имеет границ. По его словам, люди с плакатом с плохой стороны показывают Украину на весь мир. Другие же агрессивно отреагировали на его заявление и посоветовали уезжать в Россию.

Пользователи сети отреагировали на ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", киевский активист Сергей Буйгашев сообщил об избиении в Киеве своего коллеги Сергея Мельниченко.

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