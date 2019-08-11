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В Хмельницком активисты наказали "модника" с набором российской символики: видео

воскресенье, 11 августа 2019, 00:32
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В городе Хмельницкий активисты заметили мужчину, у которого на одежде была символика страны агрессора - России.

Видео опубликовали на YouTube-канале общественной организации "Феникс Хмельницкий".

Поклонника "русского мира" заметили в одном из кафе и подошли к нему с вопросами. Он отметил, что не заметил символики РФ на своей одежде. В это время активисты достали нож и начали срезать нашивки с его рубашки. Мужчина не сопротивлялся и сказал, что он украинец, а активисты подчеркнули, что на 5 году войны с Россией это недопустимо. Они также заявили, что множество украинцев погибли на Донбассе, а некоторые люди продолжают использовать российскую символику в Украине.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове избили проросийски настроенных молодчиков, которые публично поддерживали "русский мир".

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